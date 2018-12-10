Yasak Elma'da Alihan ile Ender kavgası! Yasak Elma 26. yeni bölüm izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 26. yeni bölümünde Alihan ve Ender'in evlilik açıklaması tüm dengeleri değiştiriyor. Alihan'ın Zeynep'e evlenme teklifi ettiği sırada Ender geliyor ve Alihan'la evlendiklerini açıklıyor. Zeynep yaşadığı hayal kırıklığıyla yıkılıyor. Ender ve Alihan'ın evlilik haberi sonrasında ise Halit yeni planlar yapıyor. Şirkette hisselerin yönetimini almak isteyen Ender'e karşı Halit, Zerrin'le birlikte karşı hamle yapıyor. Yönetim kurulu toplantısında Zerrin babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıklıyor. Diğer yandan ise Halit'in eşi Yıldız ise kocasını eski şöförü Kemal'le aldatıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.