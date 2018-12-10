Yasak Elma'da Alihan ile Ender kavgası! Yasak Elma 26. yeni bölüm izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 26. yeni bölümünde Alihan ve Ender'in evlilik açıklaması tüm dengeleri değiştiriyor. Alihan'ın Zeynep'e evlenme teklifi ettiği sırada Ender geliyor ve Alihan'la evlendiklerini açıklıyor. Zeynep yaşadığı hayal kırıklığıyla yıkılıyor. Ender ve Alihan'ın evlilik haberi sonrasında ise Halit yeni planlar yapıyor. Şirkette hisselerin yönetimini almak isteyen Ender'e karşı Halit, Zerrin'le birlikte karşı hamle yapıyor. Yönetim kurulu toplantısında Zerrin babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıklıyor. Diğer yandan ise Halit'in eşi Yıldız ise kocasını eski şöförü Kemal'le aldatıyor.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.
ENDER VE ALİHAN'A HALİT'TEN BÜYÜK ŞOK!
Yasak Elma'nın 26. yeni bölümüne Alihan ve Ender'in evlilikleri damga vuracak. Alihan ve Ender yeni bölümde evleniyor. Ender'in evlilik cüzdanını gösterdiği Zeynep ise büyük bir şok yaşıyor. Ender yeni eşi Alihan'la herkese birlikte Halit'e savaş açıyor. Şirketin yönetim kurulu toplantısında Alihan ve Ender ikilisi sermaye arttırımı yapmak istiyor. Ancak Zerrin babasından kalan hisselerin kontrolünü Alihan'dan alarak Halit'e devrettiğini açıklıyor. Bu hamle karşısında Ender'in planları suya düşüyor. Halit ise şirketin yeni eş başkanını açıklayınca, Ender ve Alihan ikinci bir şok daha yaşıyor.
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