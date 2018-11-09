Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 12 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 22. yeni bölümüne şok bir gelişme damga vuracak.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Alihan Taşdemir'in özel uçağının düştüğü bilgisi geliyor. Uçağın enkazına ulaşılamadığı haberi Zeynep'i yıkıyor. Erken final yapacağı iddiaları gündeme gelen Yasak Elma'dan Onur Tuna ayrılıyor mu? Bu soru yeni bölümde belli olacak.

YASAK ELMA 22. BÖLÜM KONUSU

Alihan ve Zeynep sonunda mutluluklarını doyasıya yaşama şansı yakalamışlarken, Hira’nın dengesizlikleri ve Zerrin’in verdiği tepkilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Ender, Yıldız’ın hamile olmasıyla yıkılır. Halit’le yakaladığı şansı tamamen kaybetmek üzeredir. Yıldız ise evliliğinin bitmemesi için çok riskli bir oyun oynuyordur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma 21. son bölümüyle 5 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Halit, Kemal’in Yıldız’ın eski eşi olduğunu öğreniyor ve tek cümlede ‘bitti’ diyerek kestirip attı. Halit Yıldız'a evliliğin bittiğini söyledi ve 1-2 ay aynı çatı altında kaldıktan sonra boşanacaklarını söyledi. Yıldız ise Halit'i Ender'in evinde yakaladı. Ancak Yasak Elma 21. son bölüm finalinde ise Halit hiç beklemediği bir haberle karşılaştı. Rahatsızlanan Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıktı ve doktor Halit'e baba olacağını söyledi. Yıldız'ın hamile olduğunu öğrenen Halit büyük bir şok yaşadı.

Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler. Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir. Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

