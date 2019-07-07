Yasak Elma'da bir veda daha! Hangi oyuncu ayrıldı?

Usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı 'Yasak Elma' dizisinde ayrılıklar sürüyor. Melis Civelek ile Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı diziden sezon finali öncesi başrol oyuncuları Onur Tuna ile Sevda Erginci ayrılmıştı.

Daha sonra ise ekipten Yağmur karakterine hayat veren Ege Kökenli'nin ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Son gelen haberlere göre dizide Halit Argun'un (Talat Bulut) küçük kızı Lila rolüyle seyirci karşısına çıkan Ayşegül Çınar da projeye veda etti.

Bir sinema filmine hazırlanan Çınar'ın yeni dizi projeleri için görüştüğü öğrenildi. Öte yandan Yasak Elma dizisi eylül ayında üçüncü sezonunda da FOX'ta seyirciyle buluşacak.

