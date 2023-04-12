Yasak Elma'da Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'li sahnede büyük hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği ve altı sezondur büyük beğeniyle izlenen Yasak Elma dizisi pazartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Her bölümü çok konuluşan dizide bu defa çekim hatası yapıldı ve o hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı; Sevda Erginci, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahadır Memili, Vildan Vatansever gibi birbirinden başarılı ve renkli isimlerin rol aldığı dizi son olarak 171. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin son bölümündeki Biran Damla Yılmaz (Kumru) ve Murat Aygen'li (Doğan) sahnesinde yapılan çekim hatası sosyal medyanın diline düştü. Doğan'ın kızı Kumru'yu kurtarmaya geldiği sahne çok konuşuldu.

Kumru'yu kurtarmak için girdiği fabrika binasında Selim'in havaya ateş açtığı sahnede Doğan'ın adamlarından biri önce yerde yatarken aniden kalktığı görülüyor.

Doğan ve Kumru'nun kadraja girmesiyle birlikte yeniden yerde yatar pozisyonunu almaya çalışıyor. Bu sahnenin arasında sadece salise var.

Dikkatli izleyicinin gözünden kaçmayan bu sahneye sosyal medyada; 'O kadar güldüm ki', 'Kendini yere atmış resmen', 'Ne saçma bir sahne' gibi yorumlar yapıldı.

