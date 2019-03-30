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Yasak Elma'da Ender'in oğlunun gerçek babası Kaya mı? ve Kaya arasındaki sır nedir? Yasak Elma 39. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2019 02:06 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde şirkete CEO olarak gelen Kaya ile Ender'in geçmişte neler yaşadığı ortaya çıkacak mı? Ender ve Halit'in çocuklarının gerçek babasının Kaya olup olmadığı ise kafaları karıştırdı. Yeni bölümde Kaya, Ender’in şüpheli ve tedirgin davranışlarının nedenini çözmeye çalışırken, ummadığı bir cevapla karşılaşıyor. İşte Yasak Elma 39. yeni bölüm fragmanları.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 1 Nisan Pazartesi akşamı 39. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Zeynep’in son dakika düğünden kaçması herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen Dündar’dır. Zeynep, Dündar’a kendini affettirmeye çalışır. Dündar’ın beklenmeyen sakinlikteki tepkisi fırtına öncesi sessizliktir.

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Kaya, Ender’in şüpheli ve tedirgin davranışlarının nedenini çözmeye çalışırken, ummadığı bir cevapla karşılar. Emir’in yeni ev arkadaşı bütün düzeni değiştirecektir.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma dizisi 38. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde, Alihan'dan intikam almak için Dündar'la evlenmek üzere olan Zeynep son anda kararını değiştirdi ve gelinliğiyle düğünden kaçtı. Zeynep havaalanına giderek New York'a gitmek üzere olan Alihan'a yetişti. Dündar ise Alihan ve Zeynep'i öpüşürken gördü. Yasak Elma 39. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Dündar ile Zeynep arasında yüzleşme yaşanıyor. Dündar daha sonra ise Zeynep'i kaçırıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Kaya’nın İstanbul’a dönmesi, Ender’in dengesini alt üst eder. Kimsenin bilmediği ve yıllarca sakladığı sırrının açığa çıkma olasılığı onu güçsüz yapar. En kısa zamanda Kaya’yı geldiği yere göndermek üzere harekete geçerken, Kaya’nın kendi kadar dişli olduğunu unutmuştur. Zeynep ve Dündar’ın evlilik hazırlıkları son hız devam eder. Zeynep’in kafasındaki soru işaretleri giderek artarken, beklenmedik bir karar vermek üzerde olduğunun farkında değildir.

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