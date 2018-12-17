Yasak Elma'da Halit'e ihanet şoku! Yıldız'ı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölümüyle 17 Aralık Pazartesi akşamı ekranda olacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Alihan ablasına Halit'in annesiyle ilişkisi olduğunu söylüyor. Halit ise Alihan'ın jendisine neden savaş açtığını öğreniyor. Alihan, Ender'le evlenmesindeki gerçeği Zeynep'e söylüyor ve kendisini affetmesini istiyor. Zerrin ise Ender'i 'Halit ve ben seni bitireceğiz' diyerek tehdit ediyor. Halit ise karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le evde olduğu sırada yakalıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan ve Ender'in evlenmesi herkeste şok etkisi yarattı. Zeynep kendisine evlilik teklifi yapan Alihan'ın Ender'le evlendiğini öğrenince yıkıldı. Halit ise çocuğunun annesi Ender ile en güvendiği isim olan Alihan'ın evlendiğini öğrenince çılgına döndü. Ender'in evine giden Halit, eski eşini tehdit etti. Ender ise artık Alihan'ın evinde yaşayacağını söyledi.