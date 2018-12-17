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Yasak Elma'da Halit'e ihanet şoku! Yıldız'ı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2018 02:12 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölüm fragmanında Halit, eşi Yıldız'ı Kemal'le birlikte olduğu anda Sapanca'da evlerine geliyor. Halit'in eski şoförü olan Kemal, Yıldız'la birlikte evdeyken Halit kapıya geliyor. Yıldız ve Kemal ise Halit'in gelmesiyle büyük şok yaşıyor. Yasak Elam yeni bölümde Alihan ve Ender'in evliliğinin ardından sular durulmuyor. Zerrin Ender'i 'Halit ve ben seni bitireceğiz' diyerek tehdit ediyor. İşte Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Yasak Elma'da Halit'e ihanet şoku! Yıldız'ı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma dizisinin 27. yeni bölümüyle 17 Aralık Pazartesi akşamı ekranda olacak. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Alihan ablasına Halit'in annesiyle ilişkisi olduğunu söylüyor. Halit ise Alihan'ın jendisine neden savaş açtığını öğreniyor. Alihan, Ender'le evlenmesindeki gerçeği Zeynep'e söylüyor ve kendisini affetmesini istiyor. Zerrin ise Ender'i 'Halit ve ben seni bitireceğiz' diyerek tehdit ediyor. Halit ise karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le evde olduğu sırada yakalıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma'nın son bölümünde Alihan ve Ender'in evlenmesi herkeste şok etkisi yarattı. Zeynep kendisine evlilik teklifi yapan Alihan'ın Ender'le evlendiğini öğrenince yıkıldı. Halit ise çocuğunun annesi Ender ile en güvendiği isim olan Alihan'ın evlendiğini öğrenince çılgına döndü. Ender'in evine giden Halit, eski eşini tehdit etti. Ender ise artık Alihan'ın evinde yaşayacağını söyledi.

Yasak Elma son bölüm final sahnesine ise Halit'in büyük oyunu damga vurdu. Alihan ve Ender'in şirketin hisselerini ele geçirme hamlesine karşılık, Zerrin babasından kalan hisseleri Halit'e devrettiğini açıkladı. Alihan ve Ender bu ilk şokun ardından bir darbe daha aldı. Halit, Falcon Havacılık'ın yeni eş başkanının Zeynep olduğunu açıkladı.

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.

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