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Yasak Elma'da Halit ve Yıldız boşanıyor mu? Vurulan Erim'e ne oldu? Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın 29 Nisan Pazartesi Fox TV'de yayınlanacak olan 43. yeni bölümünde Erim’in vurulması herkesi çok etkilerken, herkes teker teker Yıldız’a sırtını dönüyor. Halit ve Ender ise yaşananlardan Yıldız'ı sorumlu tutuyor. Halit oğlu için beklenmedik bir karar alıyor ve Ender'le yaşamaya başlıyor. Halit Yıldız'a boşanacaklarını söylüyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 43. yeni bölümüyle 29 Nisan Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümde Erim'in vurulması ortalığı karıştırıyor. Halit yaşanan olaydan sonra çılgına dönüyor.

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Ender olanlardan dolayı Yıldız ve annesini suçlar. Halit ilk kez evliliğini sorgulayacak bir duruma gelir. Halit’in kafasının karışık olması Ender’i de bir karar aşamasına götürecektir. Peki Yasak Elma'da Yıldız ve Halit boşanıyor mu? Erim'in vurulmasının ardından Ender ile Halit arasındaki buzlar eriyecek mi?

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde, Ender ve Kaya'nın yıllar önceki ilişkisinde doğan çocukları Yiğit ortaya çıktı. Diziye yeni katılan genç oyuncu Doğaç Yıldız'ın canlandırdığı Yiğit, eline geçen bir mektupla gerçekleri öğrendi. Ender’in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı oğlu Yiğit, gerçek annesinin Ender olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Yıldız, Kaya Ender ilişkisini açığa çıkarmak için harekete geçerken Ender de Yıldız ile ilgili çok önemli bir şey öğrendi. Mustafa Ender'e gidiyor ve Zeynep'in babasının öldürdüğünü söyledi. Ender ise Yıldız'a Zeynep'in gerçek kardeşi olmadığını söyledi. Zeynep ile Alihan'ın mutluluğuna ise gölge düştü. Bu sırada Ender'in öz oğlu Yiğit hakkındaki gerçeği öğrendi.

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.

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