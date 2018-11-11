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Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

DİZİ HABERLERİ  | 11.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yasak Elma setinde gerilim dinmiyor! Taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut ve kavgalı olduğu rol arkadaşı Şevval Sam'a öpüşme sahnesi konunca gerilim yine tırmandı

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

FOX'un 'Yasak Elma' dizisi geçen yazdan beri sette taciz iddiası nedeniyle manşetlerden düşmedi. Taciz haberlerinden beri setten gerilim sürüyor!

Geçen haftalarda Talat Bulut ile Şevval Sam’ın senaryoda yer alan öpüşme sahnesinde oynamadığı ortaya çıktı.

Talat Bulut'un set çalışanına "cinsez taciz" olayında yargı süreci boyunca kendisi hakkında sert açıklamalar yapan rol arkadaşı Şevval Sam’ı mahkemeye verdiği de bilinirken; “Yasak Elma”nın bir sahnesinde Halit (Talat Bulut) ile Ender (Şevval Sam) karakterlerinin yakınlaştıkları anda sahnenin aniden bitmesi dikkat çekti.

Senaryoda yazılmasına rağmen öpüşme sahnesinin Şevval Sam’ın itirazı nedeniyle çekilmediği setten gelen dedikodular arasında.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
amaç sadece reyting diziyi gündemde tutma
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delikanlı kadın ..
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