Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma dizisinin setinde taciz skandalı gündeme bomba gibi düştü. Talat Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı. DUDAĞIMDAN ÖPTÜ! Şimşek, “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi. Ceza davası açacağını belirten Şimşek, “Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip şikayetçi olacağını belirten Özge Ş. şöyle konuştu:

“Yarın (bugün) dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın. Elimden geldiğince herkese duyurmak istiyorum ki bir daha kimse böyle bir şey yaşamasın.

YAŞITLARIMA YAPILIYOR KORKUP SUSUYORLAR Ben daha 19 yaşındayım ve bir çok yaşıtıma yapılıyor bu. Karşımızdaki insan oyuncu olduğu için bu durumu yaşayanlar korkabiliyor, susabiliyor. Ben de belki hukuki yollardan bir şey elde edemeyeceğim ama en azından her yere duyurduğum için vicdanım rahat olacak ki bir daha kimse böyle bir olay yaşadığında susmayacak’’ diye konuştu. Özge Ş., oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi. Dizi oyuncularının ve set çalışanlarının da kendisine destek olduğunu belirten Özge Ş., ‘’Özellikle Eda (Ece) Hanım ile Şevval (Sam) Hanım, Onur (Tuna) Bey, Sevda (Erginci) Hanım, Gün (Akıncı) Bey bana destek olduklarını söylediler zaten. Hem ekip arkadaşlarım hem de bütün oyuncularımız beni destekliyor bu konuda.’’ Dizinin oyuncularından Gün Akıncı da sosyal medya hesabından taciz olayına tepki gösterdi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise “Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut’la sözleşmeyi fes edeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.