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Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

“Yasak Elma” dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek ceza davası açacağını söyledi. Talat Bulut da avukatı aracılığı ile açıklama yayınladı...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma dizisinin setinde taciz skandalı gündeme bomba gibi düştü.

Talat Bulut’un rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiası magazin gündemine oturdu. Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Şimşek, yaşadıklarını anlattı.

DUDAĞIMDAN ÖPTÜ!

Şimşek, “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.

Ceza davası açacağını belirten Şimşek, “Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” diye konuştu. Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip şikayetçi olacağını belirten Özge Ş. şöyle konuştu:
“Yarın (bugün) dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın. Elimden geldiğince herkese duyurmak istiyorum ki bir daha kimse böyle bir şey yaşamasın.

YAŞITLARIMA YAPILIYOR KORKUP SUSUYORLAR

Ben daha 19 yaşındayım ve bir çok yaşıtıma yapılıyor bu. Karşımızdaki insan oyuncu olduğu için bu durumu yaşayanlar korkabiliyor, susabiliyor. Ben de belki hukuki yollardan bir şey elde edemeyeceğim ama en azından her yere duyurduğum için vicdanım rahat olacak ki bir daha kimse böyle bir olay yaşadığında susmayacak’’ diye konuştu. Özge Ş., oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi.

Dizi oyuncularının ve set çalışanlarının da kendisine destek olduğunu belirten Özge Ş., ‘’Özellikle Eda (Ece) Hanım ile Şevval (Sam) Hanım, Onur (Tuna) Bey, Sevda (Erginci) Hanım, Gün (Akıncı) Bey bana destek olduklarını söylediler zaten. Hem ekip arkadaşlarım hem de bütün oyuncularımız beni destekliyor bu konuda.’’ Dizinin oyuncularından Gün Akıncı da sosyal medya hesabından taciz olayına tepki gösterdi.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise “Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut’la sözleşmeyi fes edeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.

TALAT BULUT CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Hürriyet'in haberine göre; yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı:

"Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Talat Bulut 42 yıl boyunca sanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır.

Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

HANDE ATAİZİ: O KIZA HELAL OLSUN

Hande Ataizi de 18 yıl önce “Melekler Evi” filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut’u tacizle suçlamıştı. Bulut’un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Ataizi, “Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne tacizi kardeşim diziler zaten Dallas gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil.
Hem o kıza hemde ailesine helâl olsun ne güzel evlat yetiştirmişler.Hwrkes aynı cesareti gösterip yönetime falan gidemez.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hakimin, savcının, avukatın öğretmenin yani herkesin kızı, kız kardeşi, annesi var. Bayanların da çalışmaya paraya ihtiyacı var. Tacizcilere gereken ceza verilmeli... Ve Fatih bey sizde severek izlediğimiz şaibe oluşmuş diziyi temizleyerek izlemeye devam etmemizi sağlayınız
nedenmi eski filmleri izliyorum bu gibii diyecek birşey bulamadıgımm kişiler yüzündn lanet olsun hepinize
bu adam zaten dünyanın en büyük sapığı haber doğru sosyal ağlardan da bu işi yapıyo
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