Yasak Elma'da yaprak dökümü! Üç isim birden projeye veda edecek

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma'da üç ayrılık birden yaşanacak.

Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği Medyapım imzalı dizi FOX’un yurtdışına en çok sattığı dizilerin de başına geliyor.

Dizi finale doğru giderken bazı karakterlerin hikayesi de bitiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Selim karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek.

Kızılırmak'ın yanı sıra bu akşam 170. bölümü yayınlanacak olan dizide Julia’nın (Nehir Erdoğan) asistanı Tuğçe’ye hayat veren Elif Yılmaz projeye veda edecek. Başarılı performansıyla dikkat çeken Yılmaz, ekipten 171. bölümde ayrılmış olacak.

Fenomen dizide Handan karakterine hayat veren Şebnem Dönmez’in geçen

haftalarda kızı Kumru’nun sevgilisiyle beraberlik yaşadığı sahneler çok konuşulmuştu. Dönmez'inde Yasak Elma macerası önümüzdeki haftalarda son bulacak.

