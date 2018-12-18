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Yasak Elma'da Yıldız'a eşi Halit ve yasak aşkı Kemal şoku! Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2018 03:02 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma son bölümde, Yıldız ile yasak aşkı Kemal'in otel odasında buluştuğu sırada kapıya Halit'in gelmesiyle ikili büyük panik yaşadı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ise kafaları karıştırdı. Yıldız eşi Halit'e veda mesajı bırakıp terk ederken Kemal'in evine geliyor. Kemal'in kapıyı açmasıyla içeride Halit'i gören Yıldız büyük şok yaşıyor. Halit ve Kemal Yıldız'a tuzak mı kurdu? İşte Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşana

Yasak Elma'da Yıldız'a eşi Halit ve yasak aşkı Kemal şoku! Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci'nin paylaştığı Yasak Elma 27. son bölümüyle 17 Aralık Pazartesi akşamı ekran geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde, Halit'ten intikam almak için evlenen Alihan ve Ender'in karşısına Zerrin ve Zeynep çıktı. Halit yönetim kurulu toplantısında Zeynep'i eş başkan olarak tayin ettiğini açıkladı. Alihan ise Zeynep'e neden Ender'le evlendiğini açıklayarak gönlünü almaya çalıştı. Yasak Elma son bölüm final sahnesinde ise Halit'in ilgisizliğinden bunalan Yıldız, Kemal'le buluştu. Kemal ve Yıldız otel odasındayken Halit kapıya dayandı. Halit'i gören Kemal kaçmaya çalıştı. Ancak Yasak Elma'nın 28. yeni bölüm fragmanı ise dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, Yıldız Halit'e mesaj bırakarak evi terk ediyor. Yıldız veda mesajında, 'Halit uzun zamandır düşünüyorum. Ben sadece sevilmek istedim. Ne yazık ki kalbinde bana yer olmadığını anladım. Sevildiğim birinin yanına gidiyorum. Beni affet. Sakın peşimden gelme' diyor. Bavulunu alıp evden çıkan Yıldız, Kemal'in yanına gittiğinde ise büyük şok yaşıyor. Yıldız Kemal'in kapıyı açmasıyla içerde Halit'i görüyor. Peki Yasak Elma'da Halit ve Kemal, Yıldız'a bir komplo mu kurdu?

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.

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