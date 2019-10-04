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Yasak Elma'da Yıldız ve Ender dostluğu! Şahika'dan korkunç plan! Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 02:32 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 52. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Şahika'nın planıyla bebeğinden ve Halit'ten ayrılan Yıldız'ın yardımına Ender koşuyor. Ender ve Yıldız, gerçeklerin ortaya çıkması için Şahika'ya karşı iş birliği yapıyor. Peki Halit ve Yıldız gerçek bebeklerine kavuşacak mı? Yıldız'ın dünyaya getirdiği bebeğin gerçek babası kim? İşte Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, 52. yeni bölümüyle 7 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yasak Elma'nın yeni bölümünde, Şahika'nın planını bozmak için Ender, Yıldız'a yardım ediyor. Yıldız ve Halit'in bebekleri, Şahika'nın hastanede yaptığı planla başkasına verilmiş ve DNA testleri değiştirilmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Halit'in kucağında bebekle Yıldız'ın evine gelmesi dikkat çekiyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma dizisi 51. son bölümünde Yıldız anne oldu. Halit ise bebeğin kendisinden olup olmadığından şüphelenince DNA testi yaptırdı. Test sonuçlarına göre bebeğin babası olmadığını gören Halit çılgına döndü ve Yıldız'ı hayatından çıkardı. Ancak Şahika'nın yaptığı korkunç plan Halit ile Yıldız'ın bebeğinin başkasına verilmesine yol açtı.

Yasak Elma'nın son bölümünde, Şahika'nın korkunç planı Yıldız'ı bitirdi. Hastanede doğum yaparak bebeğini kucağına alan Yıldız, anne olmanın mutluluğunu yaşayamadı. Halit şüphelenmesi üzerine DNA testi yaptırdı ve bebeğinin babası olmadığını öğrendi. Test sonuçlarını Yıldız'a gösteren Halit öfkeden çılgına döndü. Yıldız ise bebeğin babasının kendisi olduğunu söylemesine rağmen Halit'i inandıramadı. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Şahika plan yaparak hastanede yeni doğan bebeklerin bilgilerini değiştirtti. Böylece aslında Halit ve Yıldız'ın bebeği başka bir aileye verildi.


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