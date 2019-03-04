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Yasak Elma'da Zeynep kiminle evleniyor? Yasak Elma 35. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 04.03.2019 03:34 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 35. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Yasak Elma'da Alihan'dan intikam almak isteyen Zeynep, Dündar ile evleniyor. Çiftin yüzüklerini ise Yıldız takıyor. Yeni bölümde Yıldız ve Zeynep'in annesi ise ölümle tehdit ediliyor. İşte Yasak Elma 35. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yasak Elma'da Zeynep kiminle evleniyor? Yasak Elma 35. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yasak Elma dizisi 35. yeni bölümüyle 4 Mart Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız'ın kensinden uzaklaşmasının ardından Kemal, Ender ile görüşüyor. Ender ise Kemal'i de tuzağına düşürerek 'Benim dediğimi yaparsan Yıldız'ı geri kazanabilirsin' diyor. Diğer yandan Halit ise, Yıldız ve Kemal'in baş başa görüşmesinden haberdar oluyor. Halit, Yıldız'a hesap soruyor.

ZEYNEP EVLENİYOR!
Yasak Elma'da sevdiği adam Alihan'ın Ender'le evlenmesinin ardından yıkılan Zeynep sürpriz bir hamle yapıyor. Zeynep ve Dündar evleniyor. Yıldız ise çiftin nikah yüzüklerini takıyor. Zeynep'in evlilik kararının ardından çılgına dönen Alihan ise Dündar'dan hesap soruyor. Diğer yandan ise Zeynep ve Yıldız'ın annelerinin kocası cezaevinden çıkıyor. Yıldız'ın annesini tehdit eden kişi, 'Önce seni sonra o heriften peydahladığın kızını öldüreceğim' diyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Lila’nın Yıldız ve Kemal’i bir arada görmesi, Yıldız ve Kemal ilişkisini sorgulamasına yol açar. Yıldız kendini aklamanın peşine düşerken, Ender ve Kemal işbirliğinden şüphelenir. Kemal’in hareketlerinin kontrolden çıkması Yıldız’ı zor durumda bırakacaktır. Alihan Zeynep’in verdiği ani evlilik kararıyla sarsılır. Zeynep ve Yıldız kendi sorunlarıyla ilgilenirken Bursa’da ikisinin de hayatını tümden değiştirecek bir gelişme olur.


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