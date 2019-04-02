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Yasak Elma'da Zeynep ve Dündar evlendi! Zeynep'i şoke eden teklif! Yasak Elma 39. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2019 01:37 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 39. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde, Zeynep'in düğünden kaçarak Alihan'a gitmesi Dündar'ı yıktı. Ancak bunu sindiremeyen Dündar bu defa karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Dündar herkesi öldürmekle tehdit edince Zeynep evlilik kararı aldı. Ancak düğünden sonra Dündar, Zeynep'le zorla birlikte olmaya çalıştı. İşte Yasak Elma 39. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 1 Nisan Pazartesi akşamı 39. son bölümüyle ekrana geldi.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde, Dündar'la evlenmek üzere olan Zeynep, gelin odasına Alihan'ın gelmesiyle fikrini değiştirdi. Zeynep gelinliğini bile çıkarmadan düğünden kaçtı.

Zeynep’in kaçışı Dündar’da büyük yıkım yarattı. Zeynep ise Alihan'ına kavuştu. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Ailesinin düştüğü duruma üzülen Dündar bu durumu kolay kolay kabullenemedi.

Zeynep’in son dakika düğünden kaçması herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen Dündar’dır. Zeynep, Dündar’a kendini affettirmeye çalışır. Dündar’ın beklenmeyen sakinlikteki tepkisi fırtına öncesi sessizliktir. Kaya, Ender’in şüpheli ve tedirgin davranışlarının nedenini çözmeye çalışırken, ummadığı bir cevapla karşılar. Emir’in yeni ev arkadaşı bütün düzeni değiştirecektir.


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