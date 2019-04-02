Yasak Elma'da Zeynep ve Dündar evlendi! Zeynep'i şoke eden teklif! Yasak Elma 39. son bölüm final sahnesi izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Barış Kılıç, Şafak Pekdemir'in paylaştığı Yasak Elma dizisi 1 Nisan Pazartesi akşamı 39. son bölümüyle ekrana geldi.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde, Dündar'la evlenmek üzere olan Zeynep, gelin odasına Alihan'ın gelmesiyle fikrini değiştirdi. Zeynep gelinliğini bile çıkarmadan düğünden kaçtı.

Zeynep’in kaçışı Dündar’da büyük yıkım yarattı. Zeynep ise Alihan'ına kavuştu. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Ailesinin düştüğü duruma üzülen Dündar bu durumu kolay kolay kabullenemedi.

Zeynep’in son dakika düğünden kaçması herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen Dündar’dır. Zeynep, Dündar’a kendini affettirmeye çalışır. Dündar’ın beklenmeyen sakinlikteki tepkisi fırtına öncesi sessizliktir. Kaya, Ender’in şüpheli ve tedirgin davranışlarının nedenini çözmeye çalışırken, ummadığı bir cevapla karşılar. Emir’in yeni ev arkadaşı bütün düzeni değiştirecektir.



