Yasak Elma'dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme

Yasak Elma yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliğini yapan Muharrem Sarıkaya ses kontrolü İHA kameremanına tokat atmış ve büyük bir tepki çekmişti.

Skandal görüntüleri Yasak Elma unutmadı. Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölümünde Muharrem Sarıkaya olayına gönderme yapıldı.

Şevval Şam'ın canlandırdığı Ender karakteri mikrofon ayarını yapan çalışana vurdu. O sahne sosyal medyada gündem oldu. Çoğu takipçi "Yasak Elma unutmaz" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda da dizide Şeyma Subaşı'nın "Boşandılar" pozuna gönderme yapılmıştı.



