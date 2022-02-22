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Yasak Elma'dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme

22.02.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma son bölümdeki gönderme sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz aylarda bir yayın sırasında ses kontrolü yapan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya unutulmadı. Şevval Sam'ın sahnelerinden birinde bu olaya bomba bir gönderme yapıldı.

Yasak Elma'dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme

Yasak Elma yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliğini yapan Muharrem Sarıkaya ses kontrolü İHA kameremanına tokat atmış ve büyük bir tepki çekmişti.

Skandal görüntüleri Yasak Elma unutmadı. Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölümünde Muharrem Sarıkaya olayına gönderme yapıldı.

muharrem

Şevval Şam'ın canlandırdığı Ender karakteri mikrofon ayarını yapan çalışana vurdu. O sahne sosyal medyada gündem oldu. Çoğu takipçi "Yasak Elma unutmaz" yorumlarında bulundu.

tmtm

Geçtiğimiz haftalarda da dizide Şeyma Subaşı'nın "Boşandılar" pozuna gönderme yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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