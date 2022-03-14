Yasak Elma'dan üzen haber geldi! Yasak Elma'nın Çağatay’ı Berk Oktay...

Yasak Elma hakkında üzen haber geldi. Beşinci sezonunda da seyircilerin büyük ilgiyle izlediği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu’nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Çağatay’ı Berk Oktay’ın da korona test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başrol oyuncusunun korona olması dizinin yarın ekrana gelecek yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Dizinin elde bulunan stok bölümünün çıkan vakalar nedeniyle yayınlandığı, bu yüzden de ekibin 140 dakikayı her hafta stoksuz yetiştirdiği belirtildi.

“Yasak Elma”nın yeni bölümü 21 Mart’ta seyirciyle buluşacak.

