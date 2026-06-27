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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği 'Nisan' karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde tatil pozlarıyla gündemde. Özdemir evinin bahçesinden paylaştığı karelerle beğeni topladı.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi 47. bölümle final yaptı.

Sezon finali yapacakken bir anda final kararı alan fenomen dizinin başrolü Demet Özdemir, dizisi biter bitmez hemen tatile koştu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 1

Lüks tekne tatiliyle adından söz ettiren ünlü isim bu defa evinin bahçesinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI
Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 3

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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