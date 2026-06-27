Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi 47. bölümle final yaptı.

Sezon finali yapacakken bir anda final kararı alan fenomen dizinin başrolü Demet Özdemir, dizisi biter bitmez hemen tatile koştu.

Lüks tekne tatiliyle adından söz ettiren ünlü isim bu defa evinin bahçesinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.