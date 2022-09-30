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Yasak Elma'dan vazgeçemedi! Biran Damla Yılmaz, Dr. Death dizisini reddetti

30.09.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, dünyaca ünlü “Dr. Death” dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı. Ancak güzel oyuncu Yasak Elma dizisinden vazgeçemedi ve dünyaca ünlü dizinin teklifini reddetti. Sosyal medyada ise bu konu gündem oldu.

Yasak Elma'dan vazgeçemedi! Biran Damla Yılmaz, Dr. Death dizisini reddetti

Yasak Elma dizisinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz'a önemli bir iş teklifi geldi. Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimlerin yer aldığı Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosuna davet edilen Yılmaz şaşırtan bir karar verdi.

Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Ekran Alıntısı

"Yasak Elma'da olmaktan çok mutluyum" diyen Biran Damla Yılmaz açıklamasında “Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim” dedi.

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Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Güzel oyuncunun bu kararına bazı takipçileri "Dünyaya açılmak varken Yasak Elma mı?", "Vizyon önemli" yorumları yaptı.

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