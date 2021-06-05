Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu ikinci kez projeye veda etti

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma'ya geri dönen Barış Kılıç'tan hayranlarını üzen haber geldi. Kılıç, diziye veda etti.

Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Yasak Elma'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak, Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç'ın da projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Daha önce de diziden ayrılıp geri dönen ünlü oyuncu, yeni sezonda yer almayacak. Yeni bölümlerinin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan Yasak Elma'nın 5. sezonunda hangi sürprizlerin yaşanacağı merakla bekleniyor.

