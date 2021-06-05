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  4. Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu ikinci kez projeye veda etti

Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu ikinci kez projeye veda etti

05.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü oyuncuların paylaştıkları Yasak Elma dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.

Yasak Elma dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu ikinci kez projeye veda etti

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma'ya geri dönen Barış Kılıç'tan hayranlarını üzen haber geldi. Kılıç, diziye veda etti.

Geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Yasak Elma'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak, Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç'ın da projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

2-Ecga

Daha önce de diziden ayrılıp geri dönen ünlü oyuncu, yeni sezonda yer almayacak. Yeni bölümlerinin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan Yasak Elma'nın 5. sezonunda hangi sürprizlerin yaşanacağı merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi
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