Yasak Elma dizisine yeni isim! Nehir Erdoğan'dan sonra...

Yasak Elma dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı diziye yeni katılan oyuncularıyla dikkat çekiyor.

Diziye son olarak Julia karakteriyle Nehir Erdoğan bomba gibi bir giriş yapmıştı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği Medyapım imzalı dizinin 163. bölümünde de ekibe Aslan karakteri dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; üniversite öğrencisi olan Aslan’ı Sarp İkiler canlandıracak. Sarp, Julia’nın destek verdiği bir öğrenci olarak Yasak Elma’ya renk katacak ve sürpriz bir hikayesi olacak.

