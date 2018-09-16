Yasak Elma dizisinin setinde büyük gerginlik!

Talat Bulut'un, başrolünü oynadığı 'Yasak Elma'nın setinde kostümcü Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Çekimler 3 hafta önce başladı, dizi 10 Eylül'de yayına girdi. Fakat sete gerginlik ve tatsızlık hakim.

İddiaya göre; Talat Bulut'a kadrodaki bazı oyuncular çok mesafeli. Özellikle de Şevval Sam ve Eda Ece.

Her iki oyuncu da yan yana oynadıkları sahneler dışında Talat Bulut ile bir araya gelmiyor, sohbet etmiyor. Aralarında gerginlik var.

AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Dizinin kadın oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece, Şafak Pekdemir Mengü, Sevda Erginci, Neslihan Yeşilyurt, İrem Kahyaoğlu, Nilgün Türksever olayla ilgili şu açıklamayı yapmışlardı:

''Kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşıyız. Bunu doğuran olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içinde olacağız.''

Bölüm başına 45 bin TL alan Talat Bulut kadrodan çıkarılsaydı 1 milyon TL'nin üzerinde tazminat alacaktı.

