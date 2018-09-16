MAGAZİN

Yasak Elma dizisinin setinde büyük gerginlik!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin setinde taciz iddialarıyla başlayan gerginlik zirvede. İddiaya göre Şevval Sam, yan yana oynadıkları sahneler dışında Talat Bulut'la konuşmuyor.

Yasak Elma dizisinin setinde büyük gerginlik!

Talat Bulut'un, başrolünü oynadığı 'Yasak Elma'nın setinde kostümcü Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Çekimler 3 hafta önce başladı, dizi 10 Eylül'de yayına girdi. Fakat sete gerginlik ve tatsızlık hakim.

5b9df8a4ae298b289758286b

İddiaya göre; Talat Bulut'a kadrodaki bazı oyuncular çok mesafeli. Özellikle de Şevval Sam ve Eda Ece.

Her iki oyuncu da yan yana oynadıkları sahneler dışında Talat Bulut ile bir araya gelmiyor, sohbet etmiyor. Aralarında gerginlik var.

5b9df9e6ae298b289758286f

AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Dizinin kadın oyuncuları Şevval Sam, Eda Ece, Şafak Pekdemir Mengü, Sevda Erginci, Neslihan Yeşilyurt, İrem Kahyaoğlu, Nilgün Türksever olayla ilgili şu açıklamayı yapmışlardı:

''Kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşıyız. Bunu doğuran olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içinde olacağız.''

5b9df7f666a97c0d7dd75a53

Bölüm başına 45 bin TL alan Talat Bulut kadrodan çıkarılsaydı 1 milyon TL'nin üzerinde tazminat alacaktı.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Arka Sokaklar final mi yapıyor! Rıza Baba'dan bomba tüyolar... Arka Sokaklar final mi yapıyor! Rıza Baba'dan bomba tüyolar...
Aşk bitti!Aşk bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak elma talat elma şevval sam gerginlik

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hande Yener'e Demet Akalın sorulunca...

Hande Yener'e Demet Akalın sorulunca...

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkında bomba iddia!

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkında bomba iddia!

Gerard Depardieu: Erdoğan'la da görüşeceğim, Türk vatandaşı da olacağım

Gerard Depardieu: Erdoğan'la da görüşeceğim, Türk vatandaşı da olacağım

Kimler yok ki! Onlar unutmak istese de...

Kimler yok ki! Onlar unutmak istese de...

Arka Sokaklar final mi yapıyor! Rıza Baba'dan bomba tüyolar...

Arka Sokaklar final mi yapıyor! Rıza Baba'dan bomba tüyolar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.