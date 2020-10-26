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  4. Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den yeni açıklama! ‘Evdeyim...’

Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den yeni açıklama! ‘Evdeyim...’

26.10.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı Eda Ece’den yeni açıklama! ‘Evdeyim...’

Pazartesi gecelerine damga vuran Yasak Elma setinde koronavirüs paniği yaşandı. Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece’nin hastalanması endişe yarattı. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yapan güzel oyuncu, koronavirüs setinin negatif çıktığını söyledi. Gelen soruların üzerine başarılı oyuncu bir kez daha açıklama yapmayı tercih etti.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı reyting rekortmeni Yasak Elma dizisinde koronavirüs gerginliği yaşandı. Dizide Yıldız Argun karakterine hayat veren Eda Ece’nin hastalanması koronavirüs şüphelerini beraberinde getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eda Ece, “Hastayım ama covid değilim. Setteyim. Halim yok. 90’lar şarkılarından birini size armağan ediyorum bol peçeteli bir gün” ifadelerini kullanmıştı. Eda Ece’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Güzel oyuncu bir kez daha açıklama yaptı.

‘COVID DEĞİLİM, HASTALANDIM’

eda ece

Hasta olmasına rağmen sette çalışmasını eleştirenlere Eda Ece sosyal medya hesabından cevap verdi. Herkese sağlıklı ve iyi niyetli bir hafta dileyen Ece, “Öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim, covid değilim, hastalandım, sette değil evdeyim dinleniyorum. Ayrıca, sosyal medyada kullandığım tek hesabım bu Instagram hesabı, Twitter da kullanmamaya karar verdim. Facebook, Twitter başka ne varsa benim adımla, hepsi adıma açılmış sayfalar, hiçbiri ben değilim. Herkese sağlıklı, başarılı, iyi niyetli, sevgi dolu bir hafta dilerim” notunu ekledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok panik oldum kim bu arkadaş bu arada

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