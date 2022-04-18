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Yasak Elma Doğan ölecek mi? Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen diziden ayrılıyor mu?

18.04.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma Doğan ölecek mi? sorusunun yanıtı, FOX TV'nin sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı sonrası televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 2018 yılından bu yana izleyicinin merakla takip ettiği dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki Yasak Elma Doğan ölecek mi? Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Yasak Elma Doğan ölecek mi? Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Eda Ece, Şevval Sam gibi başarılı oyuncuları rol aldığı dizide yaşanan yeni bir gelişme nedeniyle Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin fragmanının ardından Yasak Elma Doğan ölecek mi? Yasak Elma'nın Doğan'ı Murat Aygen diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

YASAK ELMA DOĞAN ÖLECEK Mİ?

Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın hayatına giren bir isim olan Doğan karakterinin hikayesinin sona ermesi ve hayatını kaybedeceği öngörülüyor.

Yasak Elma'nın yeni sezonunda Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin hayatına bir başkasının gireceği konuşuluyor.

YASAK ELMA'NIN DOĞAN'I MURAT AYGEN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Murat Aygen'in canlandırdığı Doğan karakterinin hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal- Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır. Rol aldığı bazı sinema ve dizi projeleri; Av Mevsimi, Ankara Ekspresi, Kül ve Ateş, Bodrum Masalı, Maral, Medcezir.


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Yasak Elma dizisi Eda Ece Murat Aygen
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