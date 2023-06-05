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YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜ izle! Yasak Elma 177. son bölümde neler olacak, nasıl bitecek?

05.06.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma final bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği ve altı sezondur büyük beğeniyle izlenen dizi bu akşam 177. bölümüyle ekrana veda edecek. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle herkesi ekrana kilitleyecek. İşte Yasak Elma final bölümüne dair tüm merak edilenler..

YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜ izle! Yasak Elma 177. son bölümde neler olacak, nasıl bitecek?

Yasak Elma final bölümü büyük bir ilgiyle takip edilecek. 6 sezondur Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkan dizi bu akşam 177. bölümüyle yayın hayatını noktalayacak. Dizinin son bölümünde yine beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Yasak Elma 177. final bölümünde Caner ve Kumru’nun düğün günü Caner ortadan kaybolacak. İşte tüm detaylar..

YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın final bölümü Fox Tv ekranlarından ve Fox Tv'nin resmi YouTube sayfası üzerinden izlenebilir.

YASAK ELMA 177. FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Caner ve Kumru'nun düğün günü Caner ortadan kaybolur.

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Yıldız’ ın başına gelen sürpriz bir olay sonunda herkesin hayatı değişecektir.

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Ender ve Yıldız’ın hikayesi iki sene sonra devam eder.

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Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı; Sevda Erginci, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahadır Memili, Vildan Vatansever gibi birbirinden başarılı ve renkli isimlerin rol aldığı ve dünyayı da fethetmeye devam eden dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyordu. Dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı.

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