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  4. Yasak Elma finale giderken şaşırtan karar! Sevda Erginci geri döndü

Yasak Elma finale giderken şaşırtan karar! Sevda Erginci geri döndü

24.11.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisi yıllardır ilgiyle izlenirken ekranın en sürprizli dizisi olarak ön plana çıkmaya da devam ediyor. Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrolünde olduğu diziye daha önce dizide yer alan Sevda Erginci konuk oldu. Sevda Erginci'nin konukluğu biraz uzadı.

Yasak Elma finale giderken şaşırtan karar! Sevda Erginci geri döndü

Yasak Elma'da Onur Tuna ile birlikte partnerlik yapan Sevda Erginci, Zeynep isimli karakteri canlandırmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından ünlü oyuncu diziye konuk oldu. Ancak ünlü oyuncunun misafirliği kalıcı oldu.

Sevda Erginci’nin yeni bir gelişme olmazsa sezon sonuna kadar kalması planlanıyor.

Bir yandan da Yasak Elma dizisinin haziran ayında ekrana veda etmesi planlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Yıldız’ı Eda Ece, Asuman’ı Melisa Doğu ve Zeynep’i Sevda Erginci dün Kıyı Balık’ta yemek yedi.

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"YASAK ELMA'YA DOYUN"

Çıkışta Eda Ece “Dün yine 1. olduk… 6. senede yine birinci oluyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu sene kapatıyoruz defteri… Hazirana kadar Yasak Elma’ya doyun… Yani sonra yok… Çok ağlayarak veda edeceğiz. Ona eminim… Çok seviyorum yönetmenim Ece Erdek Koçoğlu’na bayılıyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Yasak Elma benim kalbimde hep yaşayacak… Bu sene de güzel güzel gitsin bakalım hazirana kadar sonra… Yeni işlere bakacağız…” dedi.

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Yasak Elma dizisi Sevda Erginci

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