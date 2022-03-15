Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma yeni bölüm neden yok?

Yasak Elma dizisi ekranların entrika dolu yapımlarından birisi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi geçtiğimiz gün yani 14 Mart Pazartesi günü yayınlanmadı. Yasak Elma hayranları sevilen dizinin neden yayınlanmadığını sorguluyor. Yasak Elma'ya dair pek çok olasılık izleyicilerin aklına geldi. Yasak Elma yeni bölümüne dair ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 14 Mart Pazartesi günü Fox TV resmi internet sayfasına bakıldığında Yasak Elma 135. bölümünün 21 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceğini öğrendi. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün Covid-19 nedeniyle ertelendiği söyleniyor.
Yasak Elma dizisinden ve Fox TV'nin Yasak Elma neden yok sorusuna ilişkin resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor.
FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma yeni bölümü bu hafta yani 14 Mart Pazartesi günü yayınlanmadı. FOX TV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yasak Elma yeni bölümü 21 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak.
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18:00 Mahkum
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (ÖZEL BÖLÜM)
22:45 Evlilik Hakkında Her Şey
01:30 En Hamarat Benim
04:15 Elkızı
06:00 Zümrüdüanka
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