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Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma yeni bölüm neden yok?

15.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisi ekranların uzun soluklu dizilerden biridir. FOX TV'nin sevilen yapımı Yasak Elma yeni bölümü 7 Mart tarihinde yayınlandı. Fenomen dizinin bu hafta yani 14 Mart Pazartesi gününün neden yayınlanmadığı gündem konusu oldu. Yasak Elma dizisinin takipçileri her hafta merakla takip ettikleri yapımın bu hafta neden yayınlanmadığını araştırıyor. İşte Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman sorularının cevabına dair detaylı bilgiler!

Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma yeni bölüm neden yok?

Yasak Elma dizisi ekranların entrika dolu yapımlarından birisi. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi geçtiğimiz gün yani 14 Mart Pazartesi günü yayınlanmadı. Yasak Elma hayranları sevilen dizinin neden yayınlanmadığını sorguluyor. Yasak Elma'ya dair pek çok olasılık izleyicilerin aklına geldi. Yasak Elma yeni bölümüne dair ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA NEDEN YOK?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 14 Mart Pazartesi günü Fox TV resmi internet sayfasına bakıldığında Yasak Elma 135. bölümünün 21 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceğini öğrendi. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün Covid-19 nedeniyle ertelendiği söyleniyor.

Yasak Elma dizisinden ve Fox TV'nin Yasak Elma neden yok sorusuna ilişkin resmi bir açıklaması henüz bulunmuyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma yeni bölümü bu hafta yani 14 Mart Pazartesi günü yayınlanmadı. FOX TV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yasak Elma yeni bölümü 21 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak.

FOX TV 14 MART YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18:00 Mahkum

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (ÖZEL BÖLÜM)

22:45 Evlilik Hakkında Her Şey

01:30 En Hamarat Benim

04:15 Elkızı

06:00 Zümrüdüanka

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Yasak Elma dizisi Eda Ece
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