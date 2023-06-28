MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın itirafı çok şaşırttı! ''Ben birini taklit etmedim, kendi kötülüğümü...''

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın itirafı çok şaşırttı! ''Ben birini taklit etmedim, kendi kötülüğümü...''

28.06.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda altı sezonluk ekran macerasını noktalayan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender Çelebi karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam dizi hakkındaki itirafıyla çok şaşırttı. Bir YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu dizideki karakteri hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın itirafı çok şaşırttı! ''Ben birini taklit etmedim, kendi kötülüğümü...''

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği ve altı sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi final sahneleriyle de çok konuşuldu. Dizide Ender Çelebi karakterine hayat veren Şevval Sam açıklamalarıyla çok şaşırttı.

şevval

Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Şevval Sam altı sezonluk karakteri hakkında beklenmedik itiraflarda bulundu. Yasak Elma'nın bu kadar uzun soluklu bir yapım olacağını düşünmediğini söyleyen ünlü isim karakteri hakkında da çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

tolga candai

İnanılmaz bir tepki aldığını söyleyen Şevval Sam sokakta insanların 'Sen kötü olamazsın' diye çevirdiklerini anlattı.

yasak elma

Bunların performans olduğunu söyleyen ünlü isim ''Yasak Elma'nın bana içsel olarak çok büyük bir faydası oldu. Çünkü dönüp bakıyorsun kendi karanlık dehlizlerinden birşey çıkarıyorsun. Yani ben birini taklit etmedim Yasak Elma'da baya bildiğin kendi kötülüğümü çıkardım ve orayı iyileştirdi. İçimdeki karanlık duyguları döktüm oraya. Orası baya iyileşti.'' sözleriyle dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memati’nin kardeşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşırdıMemati’nin kardeşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşırdı
Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam yasak elma medya ünlü oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Kargoyu açınca donup kaldılar! Şapka yerine çek gönderdiler, üzerindeki rakamı görünce şaşkına döndüler

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.