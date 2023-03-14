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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam: İşimize tutunmuş vaziyetteyiz

14.03.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam Cihangir'de görüntülendi. Deprem sonrası yardım kampanyalarına dair konuşan Sam son sezonu olan Yasak Elma için de "İşimize tutunmuş vaziyetteyiz" dedi.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam: İşimize tutunmuş vaziyetteyiz

Önümüzdeki günlerde sezon finali yapmaya hazırlanan Yasak Elma dizinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam Cihangir'de görüntülendi.

Altı sezondur Yasak Elma dizisiyle ekranda olan Sam, "Bu sene Yasak Elma'nın son sezonu... Biz de işimize tutunmuş vaziyetteyiz. İyileşmek için işimize dört elle sarıldık. Müzik ile ilgili hazırladığım projeler var umarım en kısa zamanda her şey normale döner" dedi.

Depremle ilgili de açıklama yapan Sam kampanyalardan bahsetti.

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Şevval Sam, "Zor zamanlar geçiriyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Umarım alınacak dersler alınmıştır. Bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Umarım herkes birbirinin acısını sarar. Biz de elimizden geldiği kadar ihtiyacı olan insanlara yardımcı olacağız. Yardım kampanyalarına katılmaya çalışıyoruz. 30 Mart'ta bir konser olacak. Oradan elde edilen gelirle gençler okutulacak. Ben de projeye dahil oldum. Yakın zamanda bir konser yapıp gelirlerini ihtiyaç sahiplerine depremzedelere bağışlamak istiyorum" dedi. (SnobMagazin)


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