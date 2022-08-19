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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'dan "Prestij Meselesi" sürprizi!

19.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Kumru rolüyle son olarak hafızalara kazınan Biran Damla Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. Güzel oyuncu, Mahsun Kırmızı Gül'ün yeni film projesi Prestij Meselesi'nde başrolü kaptı!

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'dan "Prestij Meselesi" sürprizi!

Prestij Meselesi filmi, Prestij Müzik’in kuruluş yıllarını konu alacak. Yaptığı her proje ile adından söz ettiren Mahsun Kırmızı Gül Prestij Meselesi için oyuncu kadrosu çalışmalarına başladı.

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BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN "PRESTİJ MESELESİ"

En son “Yasak Elma” dizisinde ‘Kumru’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz, Prestij Meselesi filminin başrol oyuncularından biri olacak.

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1992 - 1993 yıllarında geçecek olan "Prestij Meselesi" filminde, efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun "Prestij Müzik" şirketini kurduğu dönem anlatılacak.

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Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in bir araya geldiği filmde, Mahsun Kırmızıgül’ü 29 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. Özcan Deniz ve Haluk Levent'in gençliklerine kimin hayat vereceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

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Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı "Prestij Meselesi"nin çekimlerinin sonbahar döneminde başlaması ve 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor.


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Biran Damla Yılmaz Erdal Özyağcılar Erkan Petekkaya Mahsun Kırmızıgül Mahmut Kırmızıgül
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