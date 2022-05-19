Yasak Elma'nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz gönlünü ünlü basketbolcuya kaptırdı

“Yasak Elma” dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Genç oyuncu iş hayatının ardından aşk hayatında da mutlu bir dönem yaşıyor. Yılmaz, tıpkı dizideki çok sevdiği rol arkadaşı Eda Ece gibi gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı.

Yılmaz Darüşşafaka’da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu’yla sevgili olan oyuncu Birsen Altuntaş'a açıklama yaptı.

Biran Damla Yılmaz yeni aşkıyla ilgili “Evet, Doğuş’la beraberim ve çok mutluyum” dedi.

Çoğu ünlü oyuncu basketbolcu sevgilisiyle gündeme geliyor. Bu listede en çok öne çıkanlar Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Ebru Şahin-Cedi Osman, İrem Sak-Furkan Korkmaz, İlayda Akdoğan- Roham Kabir.

