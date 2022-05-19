MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz gönlünü ünlü basketbolcuya kaptırdı

Yasak Elma'nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz gönlünü ünlü basketbolcuya kaptırdı

19.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz Darüşşafaka’da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu’yla yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu aşk haberleriyle gündeme gelince iddiaları doğruladı ve "Çok mutluyuz" yorumunda bulundu.

Yasak Elma'nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz gönlünü ünlü basketbolcuya kaptırdı

“Yasak Elma” dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Genç oyuncu iş hayatının ardından aşk hayatında da mutlu bir dönem yaşıyor. Yılmaz, tıpkı dizideki çok sevdiği rol arkadaşı Eda Ece gibi gönlünü bir basketbolcuya kaptırdı.

Yılmaz Darüşşafaka’da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu’yla sevgili olan oyuncu Birsen Altuntaş'a açıklama yaptı.

tkmtm

Biran Damla Yılmaz yeni aşkıyla ilgili “Evet, Doğuş’la beraberim ve çok mutluyum” dedi.

Çoğu ünlü oyuncu basketbolcu sevgilisiyle gündeme geliyor. Bu listede en çok öne çıkanlar Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, Ebru Şahin-Cedi Osman, İrem Sak-Furkan Korkmaz, İlayda Akdoğan- Roham Kabir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Berna pozlarıyla adeta olay oldu! "Gülüşü bir ömre bedel"Survivor Berna pozlarıyla adeta olay oldu! "Gülüşü bir ömre bedel"
Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktıÜnlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı
Oyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıtOyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya George W. Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

İstanbullulara kötü haber! İSPARK'a zam...

İstanbullulara kötü haber! İSPARK'a zam...

Minibüs ve taksilerde yeni düzenleme!

Minibüs ve taksilerde yeni düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.