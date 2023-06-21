Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın annesi evlendi! Annesiyle benzerliği dikkat çekti

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dün annesinin nikahına katılan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından tören boyunca çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girdi. Bu anlamlı günde annesini yalnız bırakmayan güzel oyuncu törenden paylaşımlarıyla gündem oldu.

Biran Damla Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Aynı annesi', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncunun annesi de kendi sayfasından paylaştığı nikâh pozuna ”Rabbim herkese iki cihan saadeti nasip etsin” notunu düştü.

