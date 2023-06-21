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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın annesi evlendi! Annesiyle benzerliği dikkat çekti

21.06.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Biran Damla Yılmaz'ın annesi önceki gün nikah masasına oturdu. Annesini özel gününde yalnız bırakmayan güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin annesiyle benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın annesi evlendi! Annesiyle benzerliği dikkat çekti

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dün annesinin nikahına katılan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından tören boyunca çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dünyaevine girdi. Bu anlamlı günde annesini yalnız bırakmayan güzel oyuncu törenden paylaşımlarıyla gündem oldu.

Biran Damla Yılmaz 1

Biran Damla Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Aynı annesi', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Biran Damla Yılmaz 2

Oyuncunun annesi de kendi sayfasından paylaştığı nikâh pozuna ”Rabbim herkese iki cihan saadeti nasip etsin” notunu düştü.

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