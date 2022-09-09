Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Kırgın Çiçekler dizisinden sonra yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle beğenileri topluyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Yılmaz, son pozuyla gündemde yer aldı.
Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
25 yaşındaki genç oyuncunun o pozu binlerce beğeni aldı.
Biran Damla Yılmaz oyunculuk sektöründe 2013'ten beri yer alıyor.
Dönem dönem rol aldığı projeler sayesinde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.
İşte Yılmaz'ın sosyal medya pozlarındna bazıları...
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