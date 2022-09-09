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  4. Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

09.09.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakaladı. Ekranların tanınan yüzlerinden olan Yılmaz, son pozuyla ilgi gördü.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Kırgın Çiçekler dizisinden sonra yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisindeki Kumru rolüyle beğenileri topluyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Yılmaz, son pozuyla gündemde yer aldı.

MİNİ ELBİSELİ POZUYLA INSTAGRAM'I SALLADI

Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

25 yaşındaki genç oyuncunun o pozu binlerce beğeni aldı.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Biran Damla Yılmaz oyunculuk sektöründe 2013'ten beri yer alıyor.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Dönem dönem rol aldığı projeler sayesinde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

İşte Yılmaz'ın sosyal medya pozlarındna bazıları...

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

24Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz mini elbiseli pozuyla Instagram'ı salladı!

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