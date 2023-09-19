Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade setlere geri dönüyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Şahika" karakteri ile hafızalara kazınan Nesrin Cavadzade son olarak Ekin Koç ve Uraz Kaygılroğlu'nun başrollerini paylaştığı "Üç Kuruş" ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Üç Kuruş dizisi final yapan Nesrin Cavadzade bir süre ekrana ara verdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde bir projede yer alacağı haberi konuşulan ünlü oyuncu Cavadzade'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Güzel oyuncu Cavadzede, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla setlere döneceğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Duyduklarınız, okuduklarınız doğru. Özledim ve kavuşuyoruz. Çok az kaldı" dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade, Ay Yapım'ın Fox için çekeceği Meriç Acemi'nin kaleme aldığı "Şahane Hayatım" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cavadzade dizide yurtdışından gelen Melisa rolüne hayat verecek. Cavadzade diziye 3. bölümde dahil olacak.

