Rita Ora açıldıkça açıldı! Dantelli elbisenin altına hiçbir şey giymeyince...

O moda söz konusu olduğunda asla yanlış adım atmaz. Rita Ora, Paris'in Couture Moda Haftası için düzenlenen defilelerden birinde oldukça iddialı bir seçim yaptı.

Azzedine Alaïa defilesinde boy gösteren şarkıcı, hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmadan şeffaf bir dantel elbise giydi.

Elbise altına sütyen giymeyen ve meme uçlarını da gizlemeyen Rita Ora, sadece bir tanga giyerken, inanılmaz fiziğinin her santimini sergilemeyi tercih etti.

Bir erkek arkadaşının yanında eşyalarını mekana sokarken ayaklarını yükselen siyah topuklu ayakkabılara kaydırdı.



Rita, defilede Vogue'dan Anna Wintour ile birlikte en ön sırada oturuyordu.

