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Rita Ora açıldıkça açıldı! Dantelli elbisenin altına hiçbir şey giymeyince...

03.07.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde her gittiği davette iddiasını ortaya koyan ve gerek bacak gerek göğüs dekoltesiyle sınırları zorlayan şarkıcı Rita Ora defileye öyle bir kıyafetle katıldı ki sosyal medya yıkıldı. Şarkıcı siyah dantelli elbisesinin içine sütyen giymedi ve meme uçlarını da gizlemedi.

Rita Ora açıldıkça açıldı! Dantelli elbisenin altına hiçbir şey giymeyince...

O moda söz konusu olduğunda asla yanlış adım atmaz. Rita Ora, Paris'in Couture Moda Haftası için düzenlenen defilelerden birinde oldukça iddialı bir seçim yaptı.

Azzedine Alaïa defilesinde boy gösteren şarkıcı, hayal gücüne neredeyse hiçbir şey bırakmadan şeffaf bir dantel elbise giydi.

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Elbise altına sütyen giymeyen ve meme uçlarını da gizlemeyen Rita Ora, sadece bir tanga giyerken, inanılmaz fiziğinin her santimini sergilemeyi tercih etti.

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Bir erkek arkadaşının yanında eşyalarını mekana sokarken ayaklarını yükselen siyah topuklu ayakkabılara kaydırdı.

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Rita, defilede Vogue'dan Anna Wintour ile birlikte en ön sırada oturuyordu.

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Rita Ora moda dekolte turu

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