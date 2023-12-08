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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den karnı burnunda ilk poz! Notu gülümsetti

08.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran’da evlenmişti. Güzel oyuncu son olarak hamilelik haberiyle gündeme geldi. Şimdilerde 4,5 aylık hamile olan Ece'den ilk hamilelik pozu geldi.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünya evine girdi. Güzel oyuncu kısa süre önce hamile olduğunu duyurdu.

eda ece düğün

Sempatik tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eda Ece şimdilerde 4,5 aylık hamile. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızı olacak.

Eda Ece' paylaşım

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncudan ilk poz geldi. İlk üç ayını zor geçiren Ece, 7,5 aylık hamile fenomen Rachel Araz ile alışverişe çıktı. Araz ile ayna karşısına karınlarını göstererek verdiği pozu yayınlayan Ece, "Ben 20 haftalık, Racheliko 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi" notunu yazdı.

Eda Ece' 1

1 hafta önce saçlarını sarıya boyatan Eda Ece, yeni imajını paylaşarak "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım" notunu yazmıştı.

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