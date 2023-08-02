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  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi

02.08.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Eda Ece geçtiğimiz ay basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eda Ece son olarak, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösterdi.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti.

ATATÜRK

Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı. Disney Plus, seyircinin merakla beklediği Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı.

Eda Ece paylaşm

Disney Plus'ın bazı projelerinde yer alan birçok oyuncu skandal karara sessiz kalırken, platformun marka elçisi olan Ede Ece sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşıp "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin ortak sevdası, minneti, şükrü Atatürk" notunu düştü.

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