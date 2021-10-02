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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece filtresiz fotoğrafıyla tam not aldı

02.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun makyajsız ve filtresiz olarak paylaştığı fotoğrafı hayranlarından tam not aldı.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece filtresiz fotoğrafıyla tam not aldı

Eda Ece, Instagram hesabından sık sık günlük hayatından ve setten fotoğraflar paylaşarak hayran kitlesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Instagram'da 5 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, son olarak filtresiz şekilde çektiği fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı.

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Gözlerini gün ışığında çeken Eda Ece'nin paylaşımına dakikalar içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde setten bir fotoğrafını; "Herkese selam! 5 milyon olmuşuz, beni takip eden herkese ve beni bugünlere taşıyan tüm karavanlara teşekkürü borç bilirim." notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece
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