Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece filtresiz fotoğrafıyla tam not aldı

Eda Ece, Instagram hesabından sık sık günlük hayatından ve setten fotoğraflar paylaşarak hayran kitlesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Instagram'da 5 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, son olarak filtresiz şekilde çektiği fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı.

Gözlerini gün ışığında çeken Eda Ece'nin paylaşımına dakikalar içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde setten bir fotoğrafını; "Herkese selam! 5 milyon olmuşuz, beni takip eden herkese ve beni bugünlere taşıyan tüm karavanlara teşekkürü borç bilirim." notuyla paylaştı.

