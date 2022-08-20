Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Son yılların aktif oyuncularından biri olan Eda Ece hem kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı sık sık kullanan Eda Ece, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Eda Ece en son siyah beyaz pozunu paylaştı.

Güzelliğiyle büyüleyen Eda Ece binlerce beğeni aldı.

Eda Ece'nin sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu asıl şöhretini Pis Yedili dizisindeki Cimbom rolü ile edindi.

Yıllar içerisinde farklı projelerle ekranlara gelen Eda Ece, Yasak Elma dizisiyle oyunculuk serüvenini taçlandırdı.





