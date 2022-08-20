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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

20.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pis Yedili dizisiyle tanınan Eda Ece Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız rolü ile oyunculuk kariyerinde önemli bir başarı elde etti. Bu yılın başında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programının da sunuculuğunu yapan Eda Ece, sosyal medya pozuyla sevenlerini büyüledi.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Son yılların aktif oyuncularından biri olan Eda Ece hem kariyeri hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı sık sık kullanan Eda Ece, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Eda Ece en son siyah beyaz pozunu paylaştı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Güzelliğiyle büyüleyen Eda Ece binlerce beğeni aldı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Eda Ece'nin sosyal medyada 6.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu asıl şöhretini Pis Yedili dizisindeki Cimbom rolü ile edindi.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yıllar içerisinde farklı projelerle ekranlara gelen Eda Ece, Yasak Elma dizisiyle oyunculuk serüvenini taçlandırdı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece güzelliğiyle büyüledi!

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Eda Ece yasak elma
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