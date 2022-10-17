Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, Lübnan’da En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı

Yasak Elma dizisi ile 6 sezondur ekranda olan Eda Ece, dizinin çok sevilen karakteri Yıldız’ı adeta fenomen hale getirdi. Dizideki oyunculuğuyla beğeni toplayan Eda Ece kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi.

6 sezondur Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D'or 2022’de “En İyi Kadın oyuncu" seçildi.

Eda Ece'nin hayranları "Sonunda hak ettiğini aldı" yorumları yaptı.

