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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'ye sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ilginç yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, dün Instagram hesabından canlı yayın açtı ve takipçileriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Ece sosyal medyaya yine ara vereceğini söylerken canlı yayın sırasında ayrıldığı iddia edilen sevgilisi bakın ne yazdı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'ye sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ilginç yorum

Eda Ece, kendisine göre en güzel kadınların kim olduğu sorulunca, "Bizim dizinin kızları güzelliğiyle bilinir. Şevval (Sam), Nesrin (Cavadzade), Tuvana (Türkay), Şafak (Pekdemir), Ayşegül Aldinç, Zeynep Çamcı, Sinem Kobal ve Hazal Kaya. Özellikle Hazal'ın mor elbiseli hamilelik pozu favorim" dedi.

'EDA SÜZGECİNDEN GEÇİRİYORUM'

Yıldız karakterinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Ece, "Yıldız'ın modunu durumunu şakaya vurarak daha iyi hissediyorum. Bu böyle olursa yaşar yoksa ölecek diyorum. Eda süzgecinden geçirip Yıldız'laştırıyorum. Kurgucumuz ve yapımcımız sayesinde doğaçlama yapmama izin verdiler. Bu sayede size de daha doğal daha tatlı geldi" ifadelerini kullandı.

Oynadığı projelerden en çok sevdiği hangisiydi diye sorulan Eda Ece, "Şuan Yasak Elma. Ama bütün işlerimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA YENİDEN Mİ VEDA EDECEK?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya detoksu yaptığı hatırlatılan güzel oyuncu, "7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde 'Niye geri döndüm?' dedim. Belki yeniden detoks yaparım" açıklamasında bulunarak yeniden sosyal medyaya veda edebileceğini belirtti.

Tam o sırada Ece'nin ayrıldığı iddia edilen sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer sevgilisine bir yorum yazdı.Tuncer sevgilisinin detoks kararıyla dalga geçerek "Detoks yap detoks sosyal medyayı bırak artık" yorumunda bulundu.

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Ayrıca Ece, yeni proje sinyallerini de verdi: "Başka işlerim de olacak inşallah. Komedi yapmak istiyorum..."

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