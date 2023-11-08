Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece pozuyla büyüledi! "Anneler doğru mu?" diyerek paylaştı

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Kısa süre önce hayatlarını birleştiren ünlü çiftten müjdeli haber gelmiş ve Ece hamile olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu paylaşımına "Not: hamilelik sürecinde bir sürü arkadaşımın saçları inanılmaz gürleşmiş. Anneler doğru mu? İyi bir haber olsun bana, her belirtiyi yaşadım maşallah bundan mahrum kalamam" notunu düştü.

Eda Ece'nin paylaşımı adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ece'nin paylaşımını beğenenler arasında Pınar Altuğ, Aslı Enver ve Melis Sezen de yer aldı.

Ünlü oyuncu başrolünü oynadığı Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.







