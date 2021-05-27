Yasak Elma'nın yıldızları Nesrin Cavadzade ile Eda Ece tatil sezonunu açtı!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaparak ekranlara kısa süreli ara verdi. Sezon finalinden önce diziden flaş bir karar ile ayrılan Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Diziden ayrılmadan önce Eda Ece ile Cavadzade kavga ettikleri ileri sürülmüştü. İkilinin yan yana paylaştığı o kare aralarındaki buzların eridiğini düşündürdü.

ARALARINDAKİ BUZLARI ERİTTİLER

Gökhan Alkan ile nikah masasına oturması beklenirken yollarını ayıran çiftten Nesrin Cavadzade tatil sezonunu açtı. Ancak tatildeki mutluluğuna bakınca bu ayrılıklığın onu pek de etkilemediği düşünüldü. Öte yandan rol aldığı Yasak Elma dizisinden ayrılırken gerginlik yaşadığı iddia edilen Eda Ece ile tatilde olması ise dikkatlerden kaçmadı. İkilinin yan yana verdikleri pozlar ise aralarındaki buzların eridiğinin sinyalini verdi.

KAVGA ETTİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Başarılı oyuncunun ani ayrılığın sebebinin dizinin eski yönetmeniyle çıkan gerginlik olduğu iddia edilmişti. Öne sürülen iddiada ise dizinin eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, bir günlüğüne sete gelince Eda Ece de onu ziyaret etti. İki arkadaşın uzayan sohbeti ise Cavadzade’nin sabrını taşırınca gerginlik yaşandı ve sonunda Şahika karakterinin diziden ayrılmasına karar verilmişti. Ancak yönetmen Yeşilyurt, kendisinin bu ayrılıkla uzaktan yakından alakasının olmadığını ve Nesrin Cavadzade’yle yapımcının gerginlik yaşadığını ifade etmişti.



