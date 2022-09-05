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Yasak Elma'ya bomba transfer! Bekir Aksoy, Ender için geliyor

05.09.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrolünde olduğu Yasak Elma dizisi bu sezon final yapacak. Final öncesi çekimleri başlayan Yasak Elma'ya bomba bir oyuncu dahil oldu. Bekir Aksoy, Yasak Elma dizisinde Engin rolüyle yer alacak ve Ender ile yakınlaşacak.

Yasak Elma'ya bomba transfer! Bekir Aksoy, Ender için geliyor

FOX’un en çok izlenen dizilerinden Yasak Elma'nın 6. sezon çekimleri başlıyor. Salı günü sete çıkması planlanan diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor. Geçen sezon sonunda trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü. Dizinin yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapistedir. Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan’ı dünyaya getirmiştir.

Yine birbirinden eğlenceli sahnenin yer aldığı dizinin yeni oyuncuları da yavaş yavaş belli oluyor.

Dizinin en flaş ismi Bekir Aksoy… Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksoy diziye Handan’ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle dahil olacak. Hayatı beklenmedik şekilde değişen Engin’in ileriki bölümlerde Ender’le (Şevval Sam) yakınlaşması bekleniyor.

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YASAK ELMA'DA NELER OLACAK?

Öte yandan hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşinde olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal’la aşk yaşayacak. Ekin’in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru’nun hayatına ise Altay girecek. Altay ve Hilal karakterlerine hayat verecek oyuncular henüz belli olmadı. Zaman atlamasından dolayı Halit Can’ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.

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