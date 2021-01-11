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Yasak Elma'ya bomba transfer! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştıracak!

11.01.2021 20:42 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'ya bomba transfer! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştıracak!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı. Son olarak Yeni Hayat ve Aynen Aynen gibi dizilerde yer alan Nilperi Şahinkaya'nın canlandıracağı Cansu karakteri Ender, Yıldız ve Şahika'yı zor durumda bırakacak.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz bölümlerde Talat Bulut veda etmişti. Diziye ünlü oyuncular Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay katılmıştı. Fox TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı.

Cansu Yıldırım karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizinin 93. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.
Nilperi Şahinkaya (1)

Otuzlu yaşlarda olan Cansu, Hasan Ali’nin (Erdal Özyağcılar) uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğenidir. Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının
fırsatını yakalar.
Nilperi Şahinkaya (2)

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü her Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
diziye gelin aday vardıya adı naz..işte onu alın.hem reyting rekoru kırmassanız ne olayım.

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