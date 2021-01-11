Yasak Elma'ya bomba transfer! Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştıracak!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinden geçtiğimiz bölümlerde Talat Bulut veda etmişti. Diziye ünlü oyuncular Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Berk Oktay katılmıştı. Fox TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da katıldı.

Cansu Yıldırım karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Nilperi Şahinkaya, dizinin 93. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.



Otuzlu yaşlarda olan Cansu, Hasan Ali’nin (Erdal Özyağcılar) uğruna yuvasını yıktığı ve sonradan evlenip çok mutlu bir hayat yaşadığı Filiz’in yeğenidir. Ender (Şevval Sam) ve Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) onu bulup vazgeçemeyeceği bir teklif yapması ile hayatının

fırsatını yakalar.



Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü her Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

