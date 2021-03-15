Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız her şeyi öğrendi

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Şafak Pekdemir ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Yasak Elma dizisi 102. yeni bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı FOX TV'de ekrana gelecek. Şahika'nın ölmemesi üzerine Hasan Ali, Ender'in konuşmasından sonra Mahmut'tan şüphelenir. Mahmut ve Şahika'nın ilişkisini çözen Hasan Ali, artık ikisinden birden kurtulmanın planını yapmaktadır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Hasan Ali'ye çevresindeki insanlara çok dikkat etmesini, özellikle Mahmut'a güvenmemesini söyler. Ender'in konuşması üzerine Hasan Ali, Mahmut'tan şüphelenmeye başlar.

Hasan Ali, odaya koyduğu bir dinleme cihazı yardımıyla Şahika ile Mahmut'un iş birliği yaptığını ve kendisini kandırdıklarını fark eder. Mahmut'u yanına çağıran Hasan Ali, Mahmut'un Şahika'yı öldürmesini ister.

Mahmut, Hasan Ali'nin söylediğini yaparak Şahika'yı boğmak için elinden geleni yapar. Hasan Ali, Şahika'yı gerçekten öldürtmek istemiyordur. Bu sebeple Sedai ile birlikte zamanla yarışarak Şahika'nın evine yetişmeye çalışır. Bu sırada Şahika, Mahmut'a direnmek için elinden geleni yapar.

Yıldız ve Çağatay'ın gündemi ise oldukça farklıdır. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın bir çaresini bulmuştur ve bunun için planlar yapmaya başlar. Çağatay tam her şeyi düzeltecekken Yıldız'ın ani ziyareti bütün planlarını alt üst eder.

