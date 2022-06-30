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Yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan, Katarsis'e konuk oldu! Ahu Tuğba yorumu: O dönemin yalancısıyım ben

30.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahu Tuğba’nın eski sevgilisi Meriç Erkan yaşam tarzını ve adını değiştirdi. Değişimiyle gündeme gelen Mahmut Erkan, Katarsis'e konuk oldu! Bir dönem Esra Erol'a katılan, Ahu Tuğba ile aşk yaşayan Meriç Erkan "Ben bir yalancıydım! Öyle ölmek istemedim" itirafında bulundu. Meriç Erkan olarak tanınan ve cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Mahmut Erkan'ın açıklamalarının detayları...

Yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan, Katarsis'e konuk oldu! Ahu Tuğba yorumu: O dönemin yalancısıyım ben

Katıldığı sabah programlarında yaptığı ilginç danslar ve bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla ünlenen Meriç Erkan'ın son hali günlerce konuşuldu. Maneviyata yöneldiğini ve "Nasuh tövbesi" ettiğini söyleyen Meriç Erkan, adını Mahmut Erkan yaptı, sakal bıraktı, cüppe ve sarık taktı. Hayatı başka yöne evrilen Meriç Erkan, Katarsis'e konuk oldu!

Meriç Erkan konuşmasının devamında ise "Ben zaten imansızdım demiyorum. Hareketlerimle başka yaşantıdaydım. Hareketlerimi düzeltip kendimi inanılmaz bir atmosfere attım, çok güvende hissediyorum" yorumunda bulundu.

"Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Meriç Erkan o dönem yaşadığı hayatla ilgili "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti" dedi.

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AHU TUĞBA İTİRAFI

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.

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Esra Erol'un sunduğu evlilik programına da katılan Erkan "Çiftler kurgulanıyordu. Ne ilgi ne alaka var, reyting canavarları başrolü alıyorlardı, haftalık para veriyorlardı, biz de alıyorduk. Kurguydu. Ahu Tuğba kadar değildi ama" dedi.

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Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" dedi.

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