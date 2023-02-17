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Yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızları Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç Kasımpaşa'ya transfer oldu!

17.02.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi derinden yaralayan depremin ardından Süper Lig'de Hatayspor ile birlikte ligden çekilen Gaziantep FK'nın başarılı kalecisinin adı Galatasaray ile anılıyordu. Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızları Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç Kasımpaşa'ya transfer oldu!
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncuları Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın yeni takımları belli oldu.

YENİ ADRESLERİ: KASIMPAŞA

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Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanırken, İstanbul ekibi bir transferi daha resmen açıkladı.

İSPANYA'DAN TRANSFER

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Kasımpaşa, Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın İspanya’nın Real Valladolid takımından Fransız orta saha oyuncusu Mickael Malsa’yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa’mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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