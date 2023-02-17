Yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızları Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç Kasımpaşa'ya transfer oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncuları Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın yeni takımları belli oldu.

YENİ ADRESLERİ: KASIMPAŞA

Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanırken, İstanbul ekibi bir transferi daha resmen açıkladı.

Kasımpaşa, Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ın İspanya’nın Real Valladolid takımından Fransız orta saha oyuncusu Mickael Malsa’yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa’mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

