Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yaşar Alptekin evli mi?

İlk ekran deneyimini 1986 yapımı Kuruluş dizisiyle yaşayan Yaşar Alptekin, mankenliğin yanında oyunculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri olan Yaşar Alptekin, gece kulüpleri, disko ve barları bırakarak camilere, türbelere yöneldiğini söyledi. ‘’Yeni mekânlarım buralar’’ diyen Yaşar Alptekin, "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biri hâline gelenYaşar Alptekin, bu dizi vesilesiyle oyuncu olarak da parladı. Sonrasından, Halit Refiğ’in yönettiği "Teyzem" filminde Müjde Ar’la birlikte oynayan Yaşar Alptekin, "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde yer aldı. Lambada filmiyle kült bir figür hâline gelen Yaşar Alptekin, 1982’de askere gitti. Acemi birliğini bahriyeli olarak Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapan ünlü oyuncu, İstanbul Sarıyer Orduevi'nde aşcı olarak askerliğini tamamladı.

Gönül Yazar, Derya Arbaş, Neslihan Acar (Eski nişanlısı) gibi ünlülerle aşk, genç manken meraklısı kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşayan Yaşar Alptekin, Sakıp Sabancı'nın 2004’teki cenazesinin ardından eski yaşantısından uzaklaşarak kendisini ibadete verdi.

Eskiden favori mekanlarının disko, gece kulüpleri ve barlar olduğunu anlatan Yaşar Alptekin, şimdi Aziz Mahmut, Eyüp Sultan Camilerinden çıkmadığını söyledi. Öğle namazlarını Eyüp Sultan'da Cumaları da Azîz Mahmûd Hüdâyî Camii'nde kıldığını ifade eden Yaşar Alptekin, türbeleri ziyarete gittiğini kaydederek, "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım” dedi.