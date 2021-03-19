Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yaşar Alptekin evli mi?

İlk ekran deneyimini 1986 yapımı Kuruluş dizisiyle yaşayan Yaşar Alptekin, mankenliğin yanında oyunculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri olan Yaşar Alptekin, gece kulüpleri, disko ve barları bırakarak camilere, türbelere yöneldiğini söyledi. ‘’Yeni mekânlarım buralar’’ diyen Yaşar Alptekin, "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım” açıklamasında bulundu.
10 Mart 1964’te Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğan Yaşar Alptekin’in annesinin ismi Aynur, ağabeyi Ajlan Alptekin'dir. Şarköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen Yaşar Alptekin, 1980’de mankenliğe başladı.
1981’de Günaydın gazetesinin düzenlediği dans yarışmalarına katılarak birinci olamayan ancak madalya kazanan Yaşar Alptekin, Hakan Peker’le aynı yarışmada yer aldı. Hürriyet gazetesinin 1985’te düzenlediği Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmaya katılarak "1985 Fotoroman Kralı" seçilen Yaşar Alptekin, 1986’da Yücel Çakmaklı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Kuruluş" dizisinde hayat verdiği Orhan Gazi rolüyle kamerayla tanıştı.
Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biri hâline gelenYaşar Alptekin, bu dizi vesilesiyle oyuncu olarak da parladı. Sonrasından, Halit Refiğ’in yönettiği "Teyzem" filminde Müjde Ar’la birlikte oynayan Yaşar Alptekin, "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde yer aldı. Lambada filmiyle kült bir figür hâline gelen Yaşar Alptekin, 1982’de askere gitti. Acemi birliğini bahriyeli olarak Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapan ünlü oyuncu, İstanbul Sarıyer Orduevi'nde aşcı olarak askerliğini tamamladı.
Gönül Yazar, Derya Arbaş, Neslihan Acar (Eski nişanlısı) gibi ünlülerle aşk, genç manken meraklısı kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşayan Yaşar Alptekin, Sakıp Sabancı'nın 2004’teki cenazesinin ardından eski yaşantısından uzaklaşarak kendisini ibadete verdi.
Eskiden favori mekanlarının disko, gece kulüpleri ve barlar olduğunu anlatan Yaşar Alptekin, şimdi Aziz Mahmut, Eyüp Sultan Camilerinden çıkmadığını söyledi. Öğle namazlarını Eyüp Sultan'da Cumaları da Azîz Mahmûd Hüdâyî Camii'nde kıldığını ifade eden Yaşar Alptekin, türbeleri ziyarete gittiğini kaydederek, "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım” dedi.
Suadiye'de Kızılderili diye kafe işleten Yaşar Alptekin, kapatılan Samanyolu Haber kanalında "Sokak Çocukları" adında program hazırladı.
İlk eşi Nilgün Altınyayla’la Fransa’nın başkenti Paris’te bir defileye gittiğinde tanışan Yaşar Alptekin, sonra da 1991’de evlendi. 4 sene evli kaldıktan sonra boşanan Yaşar Alptekin’in Ayris Alptekin adında bir kızı dünyaya geldi.
Yaşar Alptekin, Nilgün Altınyayla ile Kasım 2015’te tekrardan evlendi. Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay'ı aralık 2020'de kanserden hayatını kaybetti.
YAŞAR ALPTEKİN’İN OYNADIĞI DİZİLER
2007 - Vatan Sağolsun
2004 - Mavi Rüya
2003 - Serseri
1997 - Yasemin
1997 - Böyle mi Olacaktı
1989 - Samanyolu (I)
1988 - Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1986 - Kuruluş
YAŞAR ALPTEKİN’İN OYNADIĞI FİLMLER
2015 - Lanetli Anahtar
2013 - Ana Kuzusu (TV Filmi)
2011 - Bendeyar
1999 - Şahin
1996 - Cinayet Masası
1995 - Fotoğraftaki Kadın
1989 - Kanlarıyla ödediler
1989 - Lambada
1989 - Kara Sevda
1988 - Herşey Güzeldi
1988 - Salıncakta Üç Kişi
1988 - Bir Yaz Yağmuru
1987 - Deli Gönlüm
1987 - Beyaz Yaz
1987 - Seni Seviyorum
1987 - Kuruluş / Osmancık
1987 - Umutların Ötesi
1987 - Deli Gönlüm
1987 - Teyzem
1987 - Gençlik Yılları
1987 - Yalnızlık Bir Şarkıdır
1987 - Eski Sevdalar Gibi
1986 - Mavi Melek
1986 - Beyaz Bisiklet
1986 - Çağdaş Bir Köle
1984 - Gizli Duygular
YAŞAR ALPTEKİN’İN KİTAPLARI
Namazla Yeniden Doğdum
Kendime Bir İyilik Yaptım Hacca Gittim
Yaşar Alptekin ve İtirafları
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