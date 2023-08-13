Yaşar İpek "Emrah'ın hayatını oyna" diyen takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

Türk halk müziği, arabesk fantezi sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatının filmi için Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan ile görüşmeler yapılıyor. Şarkıcı Yaşar İpek sosyal medyada bu isimlerin tartışıldığını görünce kendini tutamadı.

Bir dönem Seren Serengil ile olaylı bir boşanma süreci geçirerek gündeme gelen İpek "İkisi de olmaz" dedi.

Bir takipçi ise bu yorum üzerine "Emrah'ın hayatı olursa bence o iş sende usta" yazdı. Yaşar İpek ise bunun üzerine "Allah korusun boş bir hayat onunki bunlar gerçek" yorumuyla şoke etti.

YAŞAR İPEK VE EMRAH AKRABA MI?

Yaşar İpek yıllar önce Emrah ile akraba olup olmadığı sorusuna dair şunları söylemişti:

"Yaşar İpek hiçbir zaman Emrah ile yan yana gelmedi. 25 yıldır aynı ortamda nefes bile almadı. Kendisi babamın annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğudur. Kendisiyle bir özlük de yok. Aynı kanı taşımıyoruz."



