Yaşar İpek, 2. Sayfa magazin programına konuk oluyor. Ünlü şarkıcı, programda Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayp magazin gündemini yorumlayacak. Peki Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek ve Seren Serengil ne zaman, neden ayrıldı? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da doğdu.

Yaşar İpek, henüz 6 yaşındayken sinemaya başladı. Ünlü isim 10 yaşında geldiğinde 9 filmde oynamıştır. Müzikle hep iç içe olan ünlü isim, vatani görevini yapmak için askere gittiğinde ordu evinde de şarkı söylemeyi sürdürmüştür.

Bir Alo De, Sözüm Ona Sevdin, Arada Bir, Eyvah, Kapı Zili, Sus, Haybeye adlı çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Yaşar İpek, ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı ise 2017 yılında piyasaya sürmüştür.

YAŞAR İPEK İLE SEREN SERENGİL NE ZAMAN, NEDEN AYRILDI?

Yaşar İpek, Seren Serengil ile 2018 yılında evlenmiştir. Çift büyük bir anlaşmazlık sonucu 2020 yılında boşanmıştır. Boşanma süreci günlerce konuşulmuş ve geniş yankı uyandırmıştır.



